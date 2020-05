Il Milan fa sul serio per Tanguy Kouassy. Secondo quanto riferisce ‘Le 10 sport’ il difensore del 2002, non ha ancora trovato l’accordo col PSG relativo al contratto da professionista. Ecco quindi che il diavolo è pronto ad entrare in gioco.

Nelle ultime settimane, i contatti tra Kouassi e il Milan sembrano frequenti e concreti. Il giovane centrale, sul quale c’era anche l’interesse del Lipsia, al momento sembra in orbita rossonera. Si attendono novità nelle prossime settimane.