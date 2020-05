Milan, la lista della spesa di Rangnick: da Szoboszlai, Olmo e Upamecano a Mandragora, Gotze e Jovic

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, nel suo servizio a SportMediaset, Ralf Rangnick, possibile nuovo allenatore rossonero, sta ricevendo e valutando diversi profili che potrebbe portare sotto le guglie del Duomo. Tra i giocatori che il tecnico tedesco vorrebbe in rosa ce ne sono due che conosce molto bene: Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo e Dayot Upamecano, difensore centrale del Lipsia. Rangnick sta monitorando anche altri profili, come per esempio Mandragora dell’Udinese, Gotze del Borussia Dortmund, Jovic del Real Madrid e Dani Olmo del Lipsia, già corteggiato da Boban la scorsa sessione di mercato.