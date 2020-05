CorSera – Rangnick manda su tutte le furie Maldini: l’addio sembra sempre più vicino

Ralf Rangnick ha già lasciato la sua impronta sul mondo Milan. L’allenatore tedesco, in aria di poter diventare il futuro mister dei rossoneri, si è sbilanciato sulla sua prossima avventura sostenendo di “non escludere” un suo arrivo a Milano.

Come riporta Il Corriere della Sera però queste dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie Paolo Maldini, che non ha gradito le esternazioni del tecnico teutonico sostenendo che prima dell’italiano questi dovrebbe “imparare il rispetto”. Rangnick, dopo essere stato indirettamente la causa dell’addio di Boban, potrebbe fare un’altra vittima illustre a Milanello nel caso in cui Maldini decidesse di lasciare. L’addio dell’ex capitano del Milan sembra molto vicino!