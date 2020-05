Il Milan tornerà ad allenarsi domani ma non in gruppo. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’ infatti, nonostante il via libera del Presidente Conte agli allenamenti di gruppo. Il diavolo rimane in attesa del nuovo protocollo e nel frattempo le sedute continueranno ad essere individuali.

Insomma, i rossoneri non effettueranno il ritiro nel centro sportivo e non passeranno alla fase successiva degli allenamenti, finché non verrà chiarito il futuro di questa stagione.