Milan, occhi su Samardzic: nome caldo da gennaio

Continua la ricerca di giovani talenti per costruire il Milan che verrà. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Lazar Samardzic, trequartista dell’Herta Berlino classe 2002. Il giocatore però, pare sia ricercato da molte big europee, tra cui Atletico Madrid, Juventus e Barcellona.

Il Milan si era mosso in anticipo già a gennaio per sbaragliare la concorrenza, ma le due società non riuscirono a trovare un accordo. Il giocatore è stato inserito nella lista dei 60 giocatori Under 18 più forti al mondo stilata dal ‘The Guardian’. Tra tutti i nomi di questo mercato, quello di Samardzic sarà molto gettonato.