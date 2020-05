Milan, per la difesa si punta ad Ajer e Dumfries

Il Milan pensa alla prossima stagione, e la testa è già al calciomercato. La linea di Gazidis punta a un ringiovanimento totale della rosa a disposizione, acquistando giocatori giovani ma già pronti per giocare dal 1′ minuto. Tra i reparti dove potrebbero esserci più rinforzi, c’è senza dubbio la difesa.

Nella lista dei nomi più caldi, ci sarebbero quelli di Ajer e Dumfries. Il centrale in forza al Celtic rappresenterebbe un ottimo rinforzo, e andrebbe a sostituire Musacchio (che al momento non ha offerte). Per quanto riguarda il secondo nome, il terzino destro in forza al PSV potrebbe prendere il posto di uno tra Conti e Calabria.