Milan, Pioli: “Durante la quarantena abbiamo lavorato e dialogato”

Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, è stato protagonista insieme ad Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, di una video chat dal tema “Gestire un team a distanza”. L’allenatore ha parlato di come hanno lavorato i suoi giocatori in questo periodo di quarantena. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto scegliere ai nostri ragazzi dove trascorrere questo periodo delicato e alcuni giocatori stranieri si sono trasferiti nel loro paese. Chi è andato fuori dall’Italia ha trovato una situazione diversa dalla nostra a Milano e ha avuto la fortuna di potersi allenare. Io e il mio staff all’inizio abbiamo stabilito un programma senza sapere quando potevamo ripartire, scoprendo l’utilità di piattaforme web che ci hanno permesso di lavorare sei giorni alla settimana. Abbiamo miscelato i gruppi in modo che tutti i ragazzi si potessero interfacciare e i primi minuti di ogni riunione video li abbiamo dedicati al dialogo per tenere vivo il rapporto tra di noi e approfondire la conoscenza di diverse situazioni. Mai un giocatore di calcio è rimasto chiuso in casa per due mesi filati”.