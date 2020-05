Il futuro di Gigio Donnarumma, visto soprattutto il periodo storico, è sempre più nebuloso. I club che gli fanno la corte ci sono e sono parecchi, ma il dialogo per un eventuale rinnovo rimane comunque aperto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’unica certezza al momento è che il portierone classe ’99, che ha un contratto in scadenza nel 2021, non andrà via a parametro zero.