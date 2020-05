Ralf Rangnick, probabile prossimo allenatore del Milan, è celebre per la sua spiccata abiltà nello scoprire e plasmare giovani talenti. In questo senso, secondo La Gazzetta dello Sport, una volta insediatosi sulla panchina rossonera il tedesco punterebbe Robin Koch, classe ’96 in fornza al Friburgo.

Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, sul giovane da ormai parecchio tempo. Dal canto suo, il club tedesco valuta 15 milioni di euro il proprio gioiellino.