Ralf Rangnick è sempre più vicino al passaggio al Milan. A confermarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che annuncia un incontro tra l’ex Lipsia e la dirigenza rossonera per delineare quella che sarà la collaborazione per la prossima stagione. In più, Rangnick chiederà di essere assistito da otto collaborati, tra i quali tre italiani.