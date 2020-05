Milan, Ronaldinho venne ceduto dal Barça per non influenzare negativamente Messi

Nel 2008, il Milan acquistò dal Barcellona Ronaldinho. Il fenomeno brasiliano arrivò in Italia tra l’euforia generale dei tifosi rossoneri e non, dopo aver vinto tutto in Spagna. Nell’edizione odierna del Daily Mail, si è cercato di dare una spiegazione alla decisione presa dai Blaugrana di cedere il loro numero 10.

Secondo quanto riportato dal tabloid, durante la preparazione estiva Ronaldinho apparve parecchio stanco e demotivato, “passeggiando” in campo e non dimostrando la giusta cattiveria in campo. Il Barça, per non influenzare l’asso nascente Leo Messi, decise di vendere il brasiliano al Milan.