Milan, Sabitzer è un obiettivo: servono almeno 35 milioni di euro

Per il prossimo calciomercato, uno dei nomi caldi sarà sicuramente quello di Marcel Sabitzer. L’esterno 26enne del Lipsia si è messo in luce in questa stagione, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Tra questi, anche il Milan sembrerebbe interessato ad intavolare una trattativa per portarlo a San Siro.

C’è però da superare il problema economico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club di Bundesliga vorrebbe almeno 35 milioni di euro per far partire l’austriaco. Troppi per le casse rossonere.