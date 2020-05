Milan, si allontana Thiago Silva: le parole della moglie

Nelle scorse settimane, si è parlato di un ritorno di fiamma per Thiago Silva. Il difensore del PSG, prima di trasferirsi in Francia, era diventato un punto fermo della difesa del Milan. In scadenza di contratto, il suo futuro è ancora tutto da decidere, e i rossoneri sembrano essere alla finestra. La moglie del giocatore, intervistata da Le Parisien, ha voluto però allontanare ogni possibilità di trasferimento. Ecco le sue parole:

“Al momento non sappiamo nulla, è tutto fermo a causa del Covid-19. Non sappiamo neanche quando rientreremo a Parigi. Navighiamo nel buio, come tutti. Thiago è molto attaccato al PSG, ai tifosi, alla Francia… Che l’avventura continui o no al PSG, torneremo a Parigi per rivedere i nostri amici. Ma per noi sarebbe bello continuare a stare al PSG, amiamo la città e la squadra“.