Milan, si complica la pista Jovic: un club inglese sul giocatore

Per la prossima stagione, il Milan avrebbe identificato in Luka Jovic un rinforzo ideale per l’attacco. Il giocatore, in forza al Real Madrid, ha deluso nella sua prima stagione in Spagna, e potrebbe lasciare i Blancos ad un prezzo conveniente. I rossoneri però non sono gli unici ad averlo puntato.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, infatti, anche l’Arsenal potrebbe avanzare un’offerta per portare l’attaccante in Inghilterra. Mikel Arteta vorrebbe apportare qualche modifica nell’attacco dei Gunners, a partire dalla cessione di Pierre Aubameyang.