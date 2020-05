Per la prossima stagione, il Milan vorrebbe puntellare la difesa con un terzino destro giovane e di livello. Tra i vari nomi, la società rossonera sarebbe rimasta stregata da Dumfries, giocatore olandese del Psv. Secondo quanto riportato da Ed.nl, la società di via Aldo Rossi avrebbe proposto uno scambio alla pari con Ricardo Rodriguez, ricevendo però un no come risposta. Per sbloccare la trattativa, servirà un conguaglio economico.