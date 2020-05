Milan, torna di moda l’ipotesi Torreira

In attesa di novità per quanto riguarda la ripresa della Serie A, non si fermano le voci relative al calciomercato. Per il prossimo anno, la linea societaria di Gazidis prevede l’acquisto di profili giovani ma già pronti per giocare ad alti livelli.

Tra i reparti che avranno bisogno di essere puntellati, c’è il centrocampo. Già lo scorso anno, si era parlato dell’ipotesi Lucas Torreira dell’Arsenal, salvo poi sfumare. Ad un anno di distanza, l’ex regista della Sampdoria non sembra felice in Premier League, e vorrebbe tornare in Italia. Il giocatore potrebbe tornare in Italia per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro.