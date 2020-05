Milan, prove di rinnovo con Romagnoli, ma occhio alle pretendenti

Il contratto del capitano Alessio Romagnoli col Milan andrà in scadenza il 30 giugno del 2022, ma i rossoneri starebbero già pensando al rinnovo per blindarlo definitivamente. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, alcune big italiane ed europee potrebbe puntare al forte centrale italiano.

Tra queste, la Juventus sarebbe pronta a farsi avanti per il difensore della Nazionale, proponendo Rugani come contropartita per far abbassare il prezzo. Anche il Barcellona potrebbe fare un tentativo per il numero 13 del Milan, offrendo uno scambio con Todibo (obiettivo rossonero lo scorso gennaio) e un conguaglio economico.