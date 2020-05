Milanello sanificato in vista del 18 maggio

Il Milan ha ripreso da pochi giorni gli allenamenti suddivisi in gruppi di calciatori. Ma da lunedì, le squadre di Serie A potranno liberamente allenarsi in gruppo. Secondo quanto riporta Sky Sport, Milanello in questi giorni effettuerà la sanificazione di tutte le strutture all’interno del Centro Sportivo di Carnago.

La struttura contiene 37 camere, che però non bastano per tutto lo staff. Il Milan, dunque, cercherà un posto vicino a Milanello per tutti i collaboratori che saranno impegnati da settimana prossima sul campo e fuori.