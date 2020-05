È diventato virale il video che ritrae numerose persone coinvolte in una festa improvvisata in strada a ritmo di musica, in zona Porta Venezia a Milano. Il momento è stato immortalato da alcuni testimoni che hanno poi diffuso il video sui social, suscitando numerose polemiche nel primo giorno della Fase 2. Il video:

Indovinate chi tornerà presto alla Fase 1? ✨ Gepostet von Trash Italiano am Montag, 4. Mai 2020