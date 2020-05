Il Milan potrebbe giocarsi una nuova carta per arrivare a Milik. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, nonostante la Juventus stia calcando la mano per arrivare al polacco, i rossoneri potrebbero rientrare in corsa grazie a Kessié.

Il centrocampista ivoriano, infatti, sarebbe molto gradito da Gattuso e potrebbe essere una pedina fondamentale nella trattativa tra Milik e i rossoneri. Dopo giorni di stand by, dunque, l’asse Milano-Napoli ricomincia a scaldarsi.