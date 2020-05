Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il Milan per il post Donnarumma si sarebbe messo sulle tracce di Neto Murara. Il portiere, che in Italia ha già vestito la maglia della Fiorentina e della Juventus, al momento è il vice Ter Stegen nel Barcellona, dunque, potrebbe lasciare la Spagna per provare un’altra esperienza in Serie A. C’è però da battere la concorrenza dell’Atletico Madrid e del Siviglia.