Niang: “Al Rennes sono tornato felice”

M’Baye Niang, ex attaccante del Milan, sta disputando una buona stagione al Rennes, dimostrando di essersi ritrovato. Il senegalese ha parlato ai microfoni di Canal Football Club del suo cambiamento negli ultimi mesi. Le sue parole:

“Devo ringraziare il presidente Letang, che mi ha dato fiducia. È severo ma sa anche essere come un papà, ti fa capire le cose. Così è più facile dare il meglio e io ho cercato di dare il massimo affinché lui fosse felice. Vorrei restare, ma tutti conoscono le mie intenzioni e se arrivasse un grande club non potrei rifiutare. Ma non denigro il Rennes, qui sono tornato a essere felice e ho riscoperto la gioia di giocare a calcio. Offerta del Marsiglia? Ci sono stati contatti ma nulla di concreto. Non mento, loro hanno problemi da risolvere. Con un bel progetto sportivo potrei anche abbassarmi lo stipendio. Il Marsiglia è un club che ha storia, una tifoseria calda. Qualunque cosa succeda, il Rennes rimarrà sempre nel mio cuore

Altri club in Francia mi hanno cercato, così come in Inghilterra. A me piace Marsiglia, ci vado spesso, mi piacciono il club e l’ambiente. Ma mi potrebbero piacere anche altre squadre“.