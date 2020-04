Intervenuto durante una diretta Instagram con “Che fatica la vita da bomber”, l’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino ha parlato – tra le altre cose – di El Shaarawy: “Stephan in questo Milan lo vedrei bene. È un giocatore di livello, mi piace tantissimo. Tranne per i capelli. A Milanello lo prendevo in giro, lo chiamavo “ananas”. Nella mia squadra lo prenderei“