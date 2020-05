Nuovi orari per la Serie A: partite previste alle 17, 19.15 e alle 21.30

Si attende solo l’ufficialità, ma l’Assemblea di Lega dovrebbe oggi stabilire i calendari e rispondere alle opposizioni di Inter, Juve e Milan per la disputa della Coppa Italia prima del Campionato. Discussioni anche sulla possibilità di procedere con i recuperi prima della ripresa di “gruppo”.

Il 13 giugno dovrebbe disputarsi la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia

Intanto, le indiscrezioni parlano della decisione, per la quale si attende solol’ufficialità, in merito alle fasce orario in cui si disputeranno i match. Le partite sono previste alle 17, alle 19.15 e alle 21.30.

Si procederà a ritmo spedito con le squadre chiamate a scendere in campo ogni 3 o 4 giorni. Le 13 giornate restanti andranno completate entro il 2 agosto, in 44 giorni complessivi.