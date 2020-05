Ora è ufficiale: l’IFAB approva temporaneamente le cinque sostituzioni a partita

Una notizia che era nell’aria, ma che è stata ufficializzata solo pochi minuti fa. L’IFAB ha raccolto ed approvato la proposta proveniente dalla Fifa in merito alla possibilità di effettuare cinque cambi a partita durante i 90 minuti. Le sostituzioni potranno avvenire in tre finestre temporali, così come si fa da tempo in Serie C, ed in caso di supplementari entrambe le squadre avrebbero a disposizione un sesto cambio. Trattasi di un provvedimento ufficiale, ma temporaneo perché scadrà nel dicembre 2020. Questa regola non sarà vincolante, motivo per cui ogni Federazione potrà scegliere se accettarla o meno.