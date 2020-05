Paquetà-Florentino: l’operazione non entusiasma

Non sembra decollare la pista dello scambio tra Milan e Benfica di Paquetà per Florentino. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, il centrocampista rossonero piace parecchio ai lusitani e in particolare a Manuel Rui Costa. Mentre i rossoneri, che avevano sondato il terreno per il giocatore delle aquile già a gennaio, hanno mantenuto vivi i contatti.

Visto che lo scambio non aggrada le due società, i club starebbero pensando a slegare le operazioni. Il Milan chiede intorno ai 30 mln per Paquetà, mentre il Benfica ne chiede 45 per Florentino. L’obiettivo è quello di giocare al ribasso su entrambi i fronti.