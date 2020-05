Pedullà: “La Reggina sta provando a prendere Menez”

Jeremy Menez, ex Roma e Milan tra le tante, è finito nel mirino di un’altra squadra italiana. Secondo quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà, il francese è diventato oggetto d’interesse della Reggina.

Per l’attaccante si tratterebbe dell’ennesimo ritorno in Italia, attualmente l’ex rossonero gioca nel Paris F.C. Qualora dovesse andare in porto quest’operazione, Menez si rivelerebbe un vero e proprio jolly per la Reggina che metterebbe a segno un colpo quasi clamoroso. Le ambizioni della squadra calabrese sono concrete e pare ci siano stati anche i primi contatti tra le compagini.