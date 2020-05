Pellegatti: “Il Milan ha avuto un altro Rangnick”

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha parlato del ruolo che spetterà a Ralf Rangnick facendo un parallelo con il passato. Infatti i rossoneri hanno già avuto una figura del genere con Giuseppe Ferruccio Viani, detto Gippo. Le parole dello storico telecronista rossonero:

“Il Milan ha avuto un altro Rangnick, che potrebbe svolgere la figura di direttore tecnico ed allenatore. Il Milan una figura del genere l’ha già avuta, con grande successo. E’ stato Gipo Viani, arrivato nel 1956 dopo una carriera brillantissima da giocatore e da allenatore. E’ stato il primo tecnico famoso a mettere il libero staccato dietro, uno scienziato, un inventore, un visionario. Arriva voluto da un presidente visionario come Andrea Rizzoli. Lui è direttore tecnico, decide tutto quello che riguarda la campagna acquisti, l’area sportiva ed è anche allenatore. Arriva nel 56/57 e vince subito il campionato. Il 7 ottobre 1956 ero a San Siro quando il Milan era sotto 5-0 nel primo tempo, poi finita 5-3. Un Milan che partì male ma poi vinse il campionato in carrozza. L’anno dopo, sempre con Viani direttore tecnico ed allenatore, il Milan arriva in finale in Coppa dei Campioni, dove impegna fino ai supplementari il sublime Real Madrid“