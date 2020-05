Mentre il Milan si prepara a cambiare pelle per la prossima stagione, i due allenatori dell’annata corrente cominciano a guardarsi intorno. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, Giampaolo e Pioli sono finiti nel mirino del Torino. Da sottolineare, però, che l’attuale tecnico rossonero, nonostante le voci insistenti su Rangnick, è ancora in corsa per la permanenza sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione.