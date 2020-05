Pippo Inzaghi: “Dopo il ritiro ho fatto fatica, fare l’allenatore è gratificante”

Tra i tanti ex campioni in diretta su Instagram in quarantena, ieri sera Pippo Inzaghi, leggenda rossonera e attuale allenatore del Benevento, ha parlato della sua ultima partita, Milan-Novara, il 13 maggio del 2012, queste le sue dichiarazioni:

SPERIAMO DI TORNARE

“Ho fatto fatica, i primi anni, a dimenticare quello che era stato. Adesso fare l’allenatore è bello, gratificante. Pensare a otto anni fa… L’allenamento del giorno prima, sapevo che avrei giocato forse 20 minuti. Mai avrei pensato di fare gol sotto la curva con l’ultimo tiro in porta. In quella partita se ne andava parecchio Milan. Speriamo di tornare a gioire come un tempo”.