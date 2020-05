GdS – Serie A, decisione unanime: bocciata l’idea dei playoff

Gabriele Gravina ha aperto all’ipotesi play-off come ad una possibile soluzione in caso di impossibilità di ritorno in campo per la conclusione di tutte le giornate previste. Il Presidente della FIGC in questo modo ha cercato di trovare una soluzione per diminuire il numero di partite ma bisognava attendere la presa di posizione dei club di Serie A.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’umore che tira è assolutamente contrario all’ipotesi play-off. L’unico a esprimersi in questo senso è il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, il cui pensiero è largamente condiviso secondo la rosea: