Premier Conte: “Non ignoriamo le richieste di anticipare, siamo al lavoro anche per questo”

Il Premier Conte ha rilasciato una dichiarazione ad Affariitaliani.it e le sue parole, hanno ridato fiducia ed ottimismo agli amanti dello sport e non solo. Tra le righe delle sue parole, si legge infatti della possibilità di anticipare le riaperture.

Conte: “Fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo Dpcm”

Queste le parole del Premier Conte: “Sono fiducioso che con il rispetto delle regole la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune Regioni e di alcune particolari categorie di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo. L’interesse prioritario però, è come sempre la tutela della salute di tutti i cittadini”.

Le attuali disposizioni rimarranno comuqnue in vigore fino al 17 maggio.