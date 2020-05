Premier League, protocollo per la ripresa degli allenamenti: vietate partitelle e tackle

Il mondo si prepara alla ripresa e ovviamente, la Premier League non rimane a guardare. Da giorni si discute della possibilità di tornare agli allenamenti di gruppo e terminare la stagione.

In Premier mancano 9 giornate al termine della stagione

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’idea è quella di tornare in campo a metà giugno, spingendo per gli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Le norme in quel caso, sarebbero comunque rigide e particolari.

Dalle prime indiscrezioni, i calciatori non potrebbero arrivare insieme al campo di allenamento e sarebbero costantemente sottoposti ai controlli della temperatura.

Sul campo, via libera al lavoro in piccoli gruppi da 5 persone, ma con la distanza di sicurezza e il divieto di fare partitelle e tackle. In caso di positività di uno degli atleti, disposta quarantena obbligatoria di 7 giorni. Anche se non si ancora bene dove.