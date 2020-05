Progetto Stadio: Milan e Inter espongono nuovi dettagli

Milan e Inter, nella giornata odierna, hanno esposto ulteriori dettagli relativi alla questione Stadio al Comune di Milano. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato le idee dei due club, mantenendo la condizione vincolante di rinnovare, e non abbattere, lo Stadio “Meazza”. Confermata l’idea di una vera e propria città dello sport, dove il verde all’esterno sarà raddoppiato.

Restano in corsa i due progetti principali: gli anelli di Manica-Sportium e la Cattedrale Populous. Nel primo, si manterrà il semicerchio delle curve e una delle torri; nel secondo, invece, lo stadio sarà ricoperto da un tetto multifunzionale, dove si potrà fare sport all’interno. Infine, uno dei nodi cruciali riguarda le volumetrie del progetto. I club vorrebbero maggior spazio per mantenere la sostenibilità del loro investimento: si lavora con il Comune per cercare un punto d’incontro. Milan e Inter vorrebbero avere il loro Stadio entro il 2024.