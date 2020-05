Scaroni: “Giocarsi la Coppa Italia in 3 giorni? Discutibile, dopo tre mesi di stop”

A pochi minuti dall’ufficialità della ripresa del calcio italiano, arrivano i primi commenti da parte dei protagonisti del campionato. Dopo l’1-1 dell’andata, Milan e Juventus scenderanno nuovamente in campo il 13 (o il 14) giugno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La squadra vincitrice sfiderà poi una tra Inter e Napoli in finale il 17 giugno.

La decisione presa ha fatto storcere il naso a Paolo Scaroni, presidente onorario rossonero: “Sotto il profilo sportivo troviamo discutibile assegnare un titolo importante in così poco tempo dopo tre mesi di lockdown. Capiamo il voler offrire partite di qualità, ma...”.