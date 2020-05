Serie A, club divisi sulla ripartenza: Inter favorevole allo stop

La Serie A divisa su due fronti: tra chi vuole lo stop del Campionato e chi spinge per riprendere.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera giovedì nel meeting con Spadafora si capirà quanto sia seria l’ipotesi ripartenza. Il Corriere evidenzia le divisioni presenti in Serie A: tra chi vuole ripartire il fronte non è del tutto compatto. Lotito, Pallotta e De Laurentiis spingono con forza verso la ripresa. Ci sono però favorevoli più prudenti come Milan, Juventus, Fiorentina e Sassuolo. Il Torino con Cairo invece è molto scettico per la paura che venga rovinata anche la prossima stagione con questa mossa. La Fiorentina è favorevole alla riapertura. Il “partito”, invece, di chi si vuole fermare è più ampio di quel che si pensava. Guidato da Steven Zhang e dall’Inter all’inizio non godeva di particolari supporti che invece si sono espansi man mano che si proseguiva verso una decisione. Non solo le genovesi ma anche Pozzo dell’Udinese e Cellino del Brescia hanno mostrato con forza la loro opposizione alla ripresa.