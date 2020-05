Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è stata definita la regola che consentirà un massimo di cinque sostituzioni a partita per questa stagione in Serie A.

Come accade già in Serie C, il limite di “finestre” per effettuare i cambi saranno comunque tre: un allenatore non avrà la possibilità di interrompere il gioco più di tre volte nei 90 minuti per effettuare le sostituzioni.