Come riporta Tuttomercatoweb, restano due nodi da sciogliere per poter finalmente riprendere gli allenamenti collettivi il 18 maggio: la responsabilità degli staff sanitari, che sono sul piede di guerra per il rischio penale in caso di nuovi positivi; e la quarantena obbligatoria che scatterebbe con i nuovi contagi. Oggi alle 12 ci sarà l’assemblea che tratterà anche il tema sui diritti televisivi, che nei scorsi giorni ha scaturito tante problematiche.