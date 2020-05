Serie A, Malagò annuncia la ripartenza

“Quante possibilità ci sono che la Serie A riparta il 13 giugno? Secondo me il 99 per cento“. Questo il parere del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla ripartenza del campionato espresso ai microfoni di Rai Radio2.

“Si sta facendo di tutto per ricominciare, per mettere il sistema in condizione di ripartire. Per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro. È il vero rischio, l’ho detto già due mesi fa con serenità: in Germania hanno fatto un accordo con i calciatori se le cose non riescono a chiudersi, nel caso italiano l’obiettivo unico è quello di cominciare. È un questione culturale, questa mentalità del ‘partiamo e poi vediamo’ io non ce l’ho. Secondo me nella vita serve sempre avere una alternativa, per evitare di compromettere una situazione già molto complessa“.

La Lega Serie A ha già formulato un ipotetico calendario che avrebbe il 2 agosto come data di conclusione del campionato. Le gare da disputare sono 12, più un turno per recuperare le sfide della 25a giornata. Inoltre sono state previste anche le date per portare a termine la Coppa Italia.