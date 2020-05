Silvamania in Germania: le condizioni per il riscatto

Tre gol nelle ultime quattro gare: è Silvamania in Germania. André Silva, infatti, sta vivendo un ottimo momento all’Eintracht Francoforte. La punta portoghese è in prestito secco biennale ma, viste le sue buone prestazioni in questa stagione, il club tedesco sta pensando all’acquisto del cartellino. Il giocatore ha dichiarato di trovarsi bene a Francoforte e di voler essere protagonista con il club tedesco, ma il suo futuro è ancora da decifrare.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, l’Eintracht è intenzionato ad acquistare André Silva dal Milan. I rossoneri sarebbero disposti a lasciarlo partire, a patto che la cifra non generi minusvalenze sul bilancio. L’attaccante fu acquistato dal Porto nell’estate del 2017, per 38 milioni di euro. Se i tedeschi decidessero di comprare Silva in questa sessione di mercato, allora il Milan dovrà chiedere più di 15 milioni per ottenere delle plusvalenze. Se il giocatore portoghese venisse acquistato alla fine del prestito in Germania (giugno 2021), la cifra potrebbe ulteriormente abbassarsi fino a 8 milioni di euro.