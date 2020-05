Sindaco Sala: “Adesso il progetto di Milan e Inter mi piace di più”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2 in merito al nuovo stadio di Milan e Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“L’idea che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace – riporta gazzetta.it -. Ero più freddo, ma ora non mi dispiace, perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l’altro con un progetto di gratuità, che va bene per la città. Questo è un tema che sarà senz’altro divisivo, perché su un tema come il calcio, non solo siamo tutti allenatori, ma su una questione del genere ci divideremo. Ad oggi è anche difficile dire come verrà preso a livello di Consiglio comunale il progetto, che comunque dovrà passare per il Consiglio comunale. Io posso dire la mia opinione: sono partito freddo, ma ora il progetto mi piace di più. Non si è ancora arrivati a una sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici associati. Le squadre infatti non fanno lo stadio solo per lo stadio in sé, perché non rientrerebbero dell’investimento. Vogliono fare altro e lì c’è una discussione aperta”.