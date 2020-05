Sky Sport – Ripresa Serie A: si lavora ad un protocollo unico

In questi ultimi giorni si fa sempre più reale una possibile ripresa del campionato italiano, ma tutto dipenderà dalle decisioni sui protocolli medici. Secondo quanto riportato da Sky Sport in ballo ci sono due fascicoli, quello del Coni e quello della Lega.

L’aspetto principale riguarda l’eventuale positività di un giocatore dopo la ripresa degli allenamenti. Il Coni vuole rispettare le regole del Governo e prevede quindi un isolamento di 14 giorni per tutte le persone che hanno avuto contatti con il positivo. La Lega invece propone uno stop di 5-7 giorni e l’isolamento solo per chi coinvolto.

L’altro punto cruciale della questione riguarda i tamponi da effettuare: non dovranno essere fatti 72-96 ore prima dell’inizio delle attività, ma neanche il giorno della ripresa stessa.

Le parti stanno lavorando in queste ore per la creazione di un protocollo unico che vada bene per tutti.