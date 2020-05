Sky Sport – Rivoluzione Milan: out Maldini e Ibra

Emanuele Baiocchini ha analizzato come il Milan potrebbe cambiare con l’eventuale arrivo di Rangnick. Dal sito di Sky Sport si legge:

“L’arrivo del tedesco introdurrebbe per la prima volta la figura dell’allenatore manager in Italia, una figura che avrebbe sia la direzione tecnica della squadra sia grande potere decisionale nelle scelte dei nuovi innesti di mercato. Rangnick in rossonero potrebbe portare all’addio di Maldini sia perché l’ex numero 3 accetterebbe difficilmente di avere un ruolo marginale nel club sia perché lo stesso allenatore tedesco ha avuto negli ultimi anni la supervisione a 360 gradi del progetto delle sue squadre. La filosofia di gioco del tedesco, fatta di un calcio veloce e rapido, potrebbe portare all’addio di Ibrahimovic che non si sposa con l’idea di una squadra giovane e rapida. Rangnick, quindi, senza dubbio darebbe un’altra grande scossa al mondo Milan”.