Spadafora: “Nelle prossime ore arriverà il parere del Cts”

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della ripresa del calcio, ufficializzando l’imminente arrivo del parere richiesto al Comitato tecnico-scientifico. A riportarlo è stata l’Ansa, le sue parole: “Nelle prossime ore arriverà il parere che abbiamo chiesto al Cts sul protocollo della Federcalcio.

Noi siamo pronti a sottoporre al Comitato tecnico scientifico le linee guida per gli allenamenti di tutti gli sport di squadra e le linee guida per la riapertura di tutti gli impianti sportivi (tra i quali palestre, piscine, circoli sportivi, centri danza…) che consentiranno a tutti i lavoratori del mondo dello sport di riprendere le proprie attività.

Ho chiesto ai Presidenti Giovanni Malagò e Luca Pancalli di convocare due Giunte straordinarie del Coni e del Cip. Alla luce dell’approvazione della Legge sulle Olimpiadi e le Finali ATP di Torino, ma soprattutto a seguito delle numerose norme di sostegno e rilancio del mondo dello Sport, ritengo utile un ulteriore confronto per condividere le misure intraprese e restituire a un mondo di atleti, amatori, dilettanti e lavoratori la possibilità di tornare pienamente in attività, in condizioni di sicurezza.

Infine – ha concluso – stiamo lavorando con la Ministra dell’Istruzione e la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, per l’apertura dei Centri estivi e per garantire un’estate di sport ai più piccoli. Un passo alla volta, lo sport riparte. Più di prima”.