Come riporta Tuttomercatoweb, il Milan sta guardando al futuro e il nome che è spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Brian Rodriguez, esterno 20enne dei Los Angeles FC.

Il suo agente Pablo Bentancur ha già avuto i primi contatti con il club di via Aldo Rossi. Occhio però alla concorrenza di vari club di Serie A: Napoli, Bologna e Samp sono in corsa per il giocatore, e non intendono mollare la presa. Il Milan dovrà giocare di strategia e d’astuzia per assicurarsi il giovane uruguaiano.