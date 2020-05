TMW – Milan, interessa Depay: il giocatore è in scadenza il prossimo anno

Nonostante il calcio sia fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, l’argomento calciomercato è gia vivissimo. Per la prossima stagione, il Milan si prepara ad una rivoluzione sia nella dirigenza che nella rosa, con diversi giocatori in uscita e altri che potrebbero arrivare.

Tra i nomi per l’attacco, si infiamma la pista Memphis Depay. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il giocatore sarebbe in rottura col Lione. In scadenza nel 2021 e ancora lontano dal rinnovo, l’olandese sarebbe infelice della sua squadra anche per la non qualificazione alla Champions League. Come prima proposta, i rossoneri sarebbero pronti a offrire 20 milioni di euro più una percentuale sulla rivendità.