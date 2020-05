Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Torino sembrerebbe tornato di moda il nome di Rade Krunic per il centrocampo. L’ex Empoli, che è ormai vicino a lasciare il Milan, viene valutato 8 milioni di euro, somma alla portata delle casse del presidente Cairo. Anche l’ingaggio di 1,1 milioni fino al 2024 è in linea con ciò che potrebbero offrire i granata.