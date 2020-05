Torna Ibra, a breve il confronto con Gazidis

Zlatan Ibrahimovic ritorna a Milano. Secondo quanto riporta “Sport Mediaset” lo svedese, dopo due mesi in Svezia, è atteso in Italia nella giornata di domani. Come da decreto, lo svedese dovrà osservare un periodo di 14 giorni di quarantena, prima di tornare a calcare il terreno di Milanello.

A breve avverrà anche il confronto con Gazidis, per decidere il futuro del gigante di Malmoe. Il Milan nel frattempo si muove deciso per Jovic, ma l’infortunio di quest’ultimo, potrebbe aumentare le chances relative alla permanenza di Ibrahimovic. Da sottolineare, però, che un eventuale acquisto di Jovic, non escluderebbe a priori la permanenza di Ibrahimovic in rossonero.