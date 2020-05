TS – Gazidis, il nuovo Milan parte da Szoboszlai?

Il Milan di Gazidis vuole ripartire da molti giovani, e come riporta Tuttosport, uno di questi potrebbe essere il diciannovenne ungherese Dominik Szoboszlai. Centrocampista offensivo del RB Salisburgo classe 2000, è da tempo considerato uno dei prospetti più interessanti di tutta Europa, e il Milan sembra essersene accorto.

Il prezzo del ragazzo si aggira sui 20 milioni di euro, cifra che in questo momento, Gazidis non sarebbe disposto ancora ad offrire. Szoboszlai però, ha dichiarato in passato di essere pronto per campionati competitivi come la Serie A, la Premier o la Bundes, e il Salisburgo lo sa e proverà ad intascare più possibile. Certo è, che il Milan ha voglia di rivoluzione, soprattutto a centrocampo, dove oltre all’ungherese piacciono De Paul e Tonali, per sostituire i vari Biglia, Paquetà, Bonaventura o Bennacer, tutti in aria di cambiamento…