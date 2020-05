TS – Il Milan fa sul serio per Jovic

Il Milan sembra aver trovato il sostituto di Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione. Luka Jovic è il primo obiettivo per l’attacco dei rossoneri e in via Aldo Rossi hanno deciso di puntare forte su di lui.

Come riporta Tuttosport infatti il Milan vuole imbastire una trattativa con il Real Madrid per l’attaccante serbo, che finora non ha dimostrato di valere i 60 milioni di euro spesi per lui solo lo scorso anno. L’alta valutazione è un grande ostacolo ma le possibilità di un prestito sono elevate.